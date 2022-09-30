Сотрудникам ОПК разъяснили правила отсрочки при мобилизации

В Telegram-канале Правительства России рассказали , что выполняющие гособоронзаказ работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут получить отсрочку при мобилизации.

«В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа», – рассказали в правительстве.

Уточняется, что перечень предприятий, которые получат право на отсрочку, будет утверждён в течении следующих пяти дней. После этого список направят в Минобороны, а также в военные комиссариаты.