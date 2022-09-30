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14 минут назад

Сотрудникам ОПК разъяснили правила отсрочки при мобилизации

Елена Прошина

В Telegram-канале Правительства России рассказали, что выполняющие гособоронзаказ работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут получить отсрочку при мобилизации.

Сотрудникам ОПК разъяснили правила отсрочки при мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа», – рассказали в правительстве.

Уточняется, что перечень предприятий, которые получат право на отсрочку, будет утверждён в течении следующих пяти дней. После этого список направят в Минобороны, а также в военные комиссариаты.

20 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Армия,Украина,Владимир Путин,Правительство РФ,
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