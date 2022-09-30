НАТО предупредила РФ о последствиях в случае ядерного удара

Россию ждут "серьезные последствия" в случае применения ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Россию ждут серьезные последствия, если она применит ядерное оружие", - сказал он.
При этом генсек отметил, что НАТО не видит признаков того, что Москва готовится применить такое оружие.
"Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия", - добавил он.
НАТО внимательно следит за поведением РФ и не видит признаков ее готовности к применению ядерного оружия - генсек.