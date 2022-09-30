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47 минут назад

НАТО предупредила Россию о "серьезных последствиях" при применении ядерного оружия

ТАССиещё 1

Россию ждут "серьезные последствия" в случае применения ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО предупредила РФ о последствиях в случае ядерного удара
Фото:  AP Photo/Olivier Matthys AP Photo/Olivier Matthys

"Россию ждут серьезные последствия, если она применит ядерное оружие", - сказал он.

При этом генсек отметил, что НАТО не видит признаков того, что Москва готовится применить такое оружие.

"Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия", - добавил он.

НАТО внимательно следит за поведением РФ и не видит признаков ее готовности к применению ядерного оружия - генсек.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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