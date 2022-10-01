В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
43 минуты назад

В ЛНР задержали корректировщицу украинских военных

Lenta.ruиещё 1

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали корректировщицу ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

В ЛНР задержали корректировщицу украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», — рассказал источник агентства.

26 сентября силовики ЛНР также задержали корректировщика ВСУ, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре. Утверждается, что именно по его наводке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли поселок Новоайдар.

Военкор рассказал о тяжелой обстановке под Красным Лиманом

Бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

Армия,В мире,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители