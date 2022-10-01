В ЛНР задержали корректировщицу украинских военных

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара », — рассказал источник агентства.

26 сентября силовики ЛНР также задержали корректировщика ВСУ, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре. Утверждается, что именно по его наводке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли поселок Новоайдар.