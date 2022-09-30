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55 минут назад

В НАТО ответили на заявление об ускоренном принятии Украины в альянс

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. При этом, по его словам, альянс продолжит оказывать поддержку Киеву.

В НАТО ответили на заявление об ускоренном принятии Украины в альянс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НАТО поддерживает право Украины выбрать собственный путь и решить в какую конфигурацию безопасности она хочет вступить. Решение по поводу членства страны в НАТО должно быть принято всеми 30 государствами альянса путем консенсуса.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Сейчас мы сосредоточены на предоставлении немедленной поддержки Киеву, чтобы помочь ей в самообороне от жестокого вторжения России. И это главное на чем мы сфокусированы. Главное из того, чем занимаются страны НАТО на данный момент», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что, несмотря на вхождение в состав РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, обязательства альянса по поддержке Украины не изменятся. При этом альянс не намерен вступать в «прямой военный конфликт» с Россией, поскольку не является его участником.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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