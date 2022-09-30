В НАТО ответили на заявление об ускоренном принятии Украины в альянс

Сейчас мы сосредоточены на предоставлении немедленной поддержки Киеву, чтобы помочь ей в самообороне от жестокого вторжения России. И это главное на чем мы сфокусированы. Главное из того, чем занимаются страны НАТО на данный момент», — сказал Столтенберг.