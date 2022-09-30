Новые бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» заметили в районе проведения СВО

Новые бронеавтомобили К-4386 «Тайфун-ВДВ» заметили в районе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

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На записи видна колонна бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» с необитаемыми боевыми модулями «Спица».

Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Также «Тайфун-ВДВ» получил V-образное днище, которое позволяет выдержать подрыв устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. В арсенал бронеавтомобиля входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулемет.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию десантируемой машины «Тайфун-ВДВ». Для бронеавтомобиля разработали грузовую парашютную систему.