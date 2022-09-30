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22 минуты назад

В районе проведения спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ»

Lenta.ru

Новые бронеавтомобили К-4386 «Тайфун-ВДВ» заметили в районе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Новые бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» заметили в районе проведения СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На записи видна колонна бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» с необитаемыми боевыми модулями «Спица».

Генерал рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации

Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Также «Тайфун-ВДВ» получил V-образное днище, которое позволяет выдержать подрыв устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. В арсенал бронеавтомобиля входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулемет.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию десантируемой машины «Тайфун-ВДВ». Для бронеавтомобиля разработали грузовую парашютную систему.

В мае стало известно, что в России началось серийное производство боевого модуля БМ-30-Д «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на «Тайфун-ВДВ».

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