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20 минут назад

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Lenta.ruиещё 4

Из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны в субботу, 1 октября.

Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — говорится в заявлении россроссийского военного ведомства.

В Минобороны также отчитались об уничтожено более двухсот украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Массированными огневыми ударами удалось уничтожить пять танков и девять боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкор рассказал о тяжелой обстановке под Красным Лиманом

О сложной ситуации на Краснолиманском направлении сообщали военные корреспонденты. Ранее военкор Александр Коц рассказывал, что дорога, ведущая к Сватово из Красного Лимана, сейчас фактически блокирована. По его данным, дорога на Кременную (Северодонецкий район Луганской области) пока не заблокирована, однако на нее уже выходят диверсионно-разведывательные группы.

Армия,Александр Коц,Минобороны России,
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