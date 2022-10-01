Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана

Из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны в субботу, 1 октября.

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«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — говорится в заявлении россроссийского военного ведомства.

В Минобороны также отчитались об уничтожено более двухсот украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Массированными огневыми ударами удалось уничтожить пять танков и девять боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).