Кадыров сообщил об освобождении из плена еще двух военнослужащих ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена еще двух военнослужащих ВС РФ.
Накануне Кадыров сообщил, что удалось забрать из украинского плена бойца-добровольца Киргиза Мусаханова, который проходил подготовку в Чеченской Республике.
"Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом [Мусахановым] нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев", - написал он в своем телеграм-канале.
Он выразил благодарность каждому, кто принимал участие в освобождении бойцов, в том числе депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.