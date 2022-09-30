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27 минут назад

Кадыров сообщил об освобождении из плена еще двух военнослужащих ВС РФ

ТАССиещё 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена еще двух военнослужащих ВС РФ.

Кадыров сообщил об освобождении из плена еще двух военнослужащих ВС РФ
Фото: риа новостириа новости

Накануне Кадыров сообщил, что удалось забрать из украинского плена бойца-добровольца Киргиза Мусаханова, который проходил подготовку в Чеченской Республике.

Кадыров заявил, что СВО идет лучше, чем планировалось

"Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом [Мусахановым] нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев", - написал он в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность каждому, кто принимал участие в освобождении бойцов, в том числе депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.

Армия,Шамсаил Саралиев,Рамзан Кадыров,Верховный суд,Госдума,
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