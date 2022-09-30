Кадыров сообщил об освобождении из плена еще двух военнослужащих ВС РФ

"Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом [Мусахановым] нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев", - написал он в своем телеграм-канале.