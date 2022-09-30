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1 час назад

В ЛНР объяснили наступление ВСУ

Lenta.ru

Вскоре Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется столкнуться с серьезными проблемами на фронте, которые произойдут вследствие вхождения подконтрольных союзным силам территорий в состав России, из-за чего армия Киева и пытается «захватить кусочек» будущей российской земли. Такое мнение высказал посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«В этом случае мне видится стремление [Киева] решить две задачи. Политическая: продемонстрировать пренебрежение к итогам референдума и продолжение обстрелов, а при возможности захватить кусочек освобожденной и будущей российской территории. По сути, выполнив поручение [госсекретаря США Энтони] Блинкена. И вторая — военная, они спешат воспользоваться паузой перед полноценным военным освоением "новых территорий" уже в статусе российской. Где им уже мало что светит в военном плане», — высказался Мирошник.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман.

«Не в полной мере контролируются», по его словам, населенные пункты Ямполь и Дробышево. При этом дорога от Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается. В районе активно работают украинские диверсионно-разведывательные группы.

С начала сентября ВСУ пытаются наступать на Красный Лиман при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня. Однако союзные силы удерживают город против превосходящих сил противника.

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