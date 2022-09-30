В ЛНР объяснили наступление ВСУ

«В этом случае мне видится стремление [Киева] решить две задачи. Политическая: продемонстрировать пренебрежение к итогам референдума и продолжение обстрелов, а при возможности захватить кусочек освобожденной и будущей российской территории. По сути, выполнив поручение [госсекретаря США Энтони] Блинкена. И вторая — военная, они спешат воспользоваться паузой перед полноценным военным освоением "новых территорий" уже в статусе российской. Где им уже мало что светит в военном плане», — высказался Мирошник.