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33 минуты назад

Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации

Алиса Селезнёва

Во время проведения частичной мобилизации контрактники не смогут увольняться с военной службы. Действие их контрактов, истекающих после 21 сентября, будет продлено, сообщил запущенный правительством портал «Объясняем.рф».

Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать в армию около 300 тысяч человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

Согласно информации, опубликованной на порте «Объясняем.рф», прекращение действия контракта с военнослужащим по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено.

«На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта», - отмечается в сообщении.

При этом портал уточнил, что перечень оснований для увольнения контрактников установлен указом президента Владимира Путина №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими могут быть прекращены по следующим основаниям: достижение военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе, признание их не годными к военной службе военно-врачебной комиссией, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Армия,Украина,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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