Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В министерстве также отчитались об уничтожении более двухсот украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Массированными огневыми ударами удалось уничтожить пять танков и девять боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры» после того, как Вооруженные силы РФ и союзные войска были вынуждены уйти из Красного Лимана.

В частности, он призвал рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны.

Обстановка под Красным Лиманом

С начала сентября ВСУ пытаются наступать на Красный Лиман при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня. Однако союзные силы удерживают город против превосходящих сил противника.

30 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман. Он добавил, что «не в полной мере контролируются» населенные пункты Ямполь и Дробышево.

По словам Пушилина, дорога от Сватово остается под контролем российских и республиканских войск, но периодически обстреливается.

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев добавил, что в Красном Лимане завязался сложный бой, союзные силы держат оборону при поддержке артиллерии и авиации. Он подчеркнул, что по наступающим украинским частям ведет огонь артиллерия и авиация России.

1 октября военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц сообщил, что обстановка под Красным Лиманом, который пытаются окружить ВСУ, остается тяжелой, однако «не катастрофичной».

Коц подчеркнул, что оборона города продолжается, дорога по трассе из Кременной через Торское не перерезана. Тем не менее к городу пытаются прорваться военные ВСУ на легкобронированной технике. Военкор отметил, что в городе еще есть мирные жители.

Планы ВСУ в Красном Лимане

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что ВСУ хотят окружить Красный Лиман в Донецкой народной республике. «Ситуация сейчас остается сложная, с учетом того, что практически с трех сторон пытаются взять в окружение Красный Лиман, но, к сожалению для них (украинских войск — прим. «Ленты.ру»), ничего у них не вышло и не выйдет», — рассказал он.

Также Киселев заявлял, что ВСУ собирались отрезать Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная, чтобы продвинуться в сторону границ России. Однако планы Украины провалились.