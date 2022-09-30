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45 минут назад

Кадыров заявил, что СВО идет лучше, чем планировалось

РИА "ФедералПресс"

Глава Чечни Рамзан Кадыров узнал по видеосвязи о ситуации на передовых СВО. Об этом ему доложил племянник Хамзат Кадыров, который находится на полях сражений.

Кадыров заявил, что СВО идет лучше, чем планировалось
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Как я и не сомневался, дела с реализацией новой тактики идут отлично. Хамзат в этом тоже лично убедился. Он объехал многие территории дислокации подразделений из ЧР, ознакомился с обстановкой на линии фронта и оперативно доложил, что все идет по плану, а местами даже лучше, чем ожидалось. Это, конечно, еще раз нас всех радует», – отметил глава Чечни.

В специальной операции участвуют отряды «Ахмат», министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев, министр по делам молодежи Иса Ибрагимов. Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто помогает освобождать территории.

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам пояснили, для чего нужна частичная мобилизация после референдумов. Также сообщалось, куда отправятся военные и что будет входить в их обязанности.

Армия,Ахмед Дудаев,Иса Ибрагимов,Рамзан Кадыров,
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