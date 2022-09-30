Кадыров заявил, что СВО идет лучше, чем планировалось

«Как я и не сомневался, дела с реализацией новой тактики идут отлично. Хамзат в этом тоже лично убедился. Он объехал многие территории дислокации подразделений из ЧР, ознакомился с обстановкой на линии фронта и оперативно доложил, что все идет по плану, а местами даже лучше, чем ожидалось. Это, конечно, еще раз нас всех радует», – отметил глава Чечни.