ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) усилит контроль за ценами на армейскую экипировку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", - говорится в сообщении.
Ранее ФАС сообщила о намерении провести проверки обоснованности изменения цен в ретейле на спецодежду, обмундирование и армейскую экипировку.