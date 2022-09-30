ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", - говорится в сообщении.