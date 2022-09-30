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1 час назад

ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

ТАССиещё 3

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) усилит контроль за ценами на армейскую экипировку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку
Фото: риа новостириа новости

"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", - говорится в сообщении.

Ранее ФАС сообщила о намерении провести проверки обоснованности изменения цен в ретейле на спецодежду, обмундирование и армейскую экипировку.

Армия,ФАС России,
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