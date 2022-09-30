В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

ФАС проверит рост цен на армейскую экипировку

Мария Иванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение на фоне частичной мобилизации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение службы.

ФАС направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI». Цены решили проанализировать из-за жалоб граждан и чиновников.

Если будут обнаружены признаки «недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен», ФАС «незамедлительно примет меры».

В России взлетели цены на бронежилеты

Ранее проверить цены на военную экипировку ФАС призвал глава Приморского края Олег Кожемяко.

Он заявил, что в последние дни сильно подорожали рюкзаки, спальные мешки, фонари и аптечки. По словам Кожемяко, пустая аптечка подорожала с 300 рублей до трех тысяч рублей, а стоимость подсумка для сброса пустых магазинов также выросла до трех тысяч с 400 рублей.

Губернатор отмечал, что помимо экипировки из обязательного перечня Минобороны, «есть много вещей, которые в него не входят, но существенно помогают военнослужащим в зоне боевых действий».

Армия,Видео,Олег Кожемяко,ФАС России,Военторг,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители