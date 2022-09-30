ФАС проверит рост цен на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение на фоне частичной мобилизации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение службы.

ФАС направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI». Цены решили проанализировать из-за жалоб граждан и чиновников.

Если будут обнаружены признаки «недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен», ФАС «незамедлительно примет меры».

Ранее проверить цены на военную экипировку ФАС призвал глава Приморского края Олег Кожемяко.

Он заявил, что в последние дни сильно подорожали рюкзаки, спальные мешки, фонари и аптечки. По словам Кожемяко, пустая аптечка подорожала с 300 рублей до трех тысяч рублей, а стоимость подсумка для сброса пустых магазинов также выросла до трех тысяч с 400 рублей.