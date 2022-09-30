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2 часа назад

Для подлежащих мобилизации россиян предложили создать подраздел на «Госуслугах»

Lenta.ru

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил создать подраздел на «Госуслугах» для россиян, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что военкоматы должны своевременно получать информацию о гражданах, в том числе о переменах в их жизни, поэтому необходимо предоставить возможность людям самостоятельно заполнять сведения о себе в электронном формате, чтобы сократить время.

«В нем сами люди могли бы размещать о себе информацию, касающуюся произошедших изменений в их жизни, например, о состоянии здоровья или семейном положении. Это могло бы позволить избегать досадных накладок», — считает Абрамов.

Он также предложил дать возможность прилагать в этом разделе копии необходимых документов, чтобы при необходимости Минобороны и военкоматы могли получать сведения о россиянах, которые они предоставляют сами.

Путин рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. 29 сентября глава государства поручил быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать.

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