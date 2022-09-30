Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил создать подраздел на «Госуслугах» для россиян, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что военкоматы должны своевременно получать информацию о гражданах, в том числе о переменах в их жизни, поэтому необходимо предоставить возможность людям самостоятельно заполнять сведения о себе в электронном формате, чтобы сократить время.

«В нем сами люди могли бы размещать о себе информацию, касающуюся произошедших изменений в их жизни, например, о состоянии здоровья или семейном положении. Это могло бы позволить избегать досадных накладок», — считает Абрамов.

Он также предложил дать возможность прилагать в этом разделе копии необходимых документов, чтобы при необходимости Минобороны и военкоматы могли получать сведения о россиянах, которые они предоставляют сами.