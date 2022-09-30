В Белгороде сработала система ПВО

В Белгородском районе, Белгороде и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Более подробной информации не приводится. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ официальный сайт Министерства обороны РФ

Как говорится в сообщении, несколько минут назад в Белгороде, Яковлевском городском округе и Белгородском районе сработала российская система ПВО.