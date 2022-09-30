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1 час назад

В Белгороде сработала система ПВО

Елена Прошина

В Белгородском районе, Белгороде и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Более подробной информации не приводится. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде сработала система ПВО
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФофициальный сайт Министерства обороны РФ

Как говорится в сообщении, несколько минут назад в Белгороде, Яковлевском городском округе и Белгородском районе сработала российская система ПВО.

Все последствия инцидента еще предстоит установить, оперативные службы уточняют детали случившегося. По предварительным данным, никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано. Губернатор обязался немедленно сообщить о новой информации по этому поводу.

Армия,Вячеслав Гладков,
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