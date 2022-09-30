В Белгороде сработала система ПВО

В Белгородском районе, Белгороде и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Более подробной информации не приводится. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как говорится в сообщении, несколько минут назад в Белгороде, Яковлевском городском округе и Белгородском районе сработала российская система ПВО.
Все последствия инцидента еще предстоит установить, оперативные службы уточняют детали случившегося. По предварительным данным, никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано. Губернатор обязался немедленно сообщить о новой информации по этому поводу.