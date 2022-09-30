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31 минуту назад

Гладков: в Белгороде сработала ПВО

Ura.Ru

Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде сработала ПВО
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФофициальный сайт Министерства обороны РФ

«Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал глава региона в своем Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Белгородская область подвергается регулярным ударам со стороны Украины. Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Также было обстреляно село Шелаево, при котором были ранены два мирных жителя. Гладков объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Школы региона в 10-километровой зоне границы были переведены на дистанционное обучение.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Вячеслав Гладков,Верховный суд,
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