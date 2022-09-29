Итальянские истребители подняли на перехват российских самолетов

Итальянские истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов, сообщила пресс-служба ВВС Италии. Отмечается, что российские самолеты были якобы замечены «возле северо-восточной границы НАТО». В пресс-релизе при этом сказано, что во вторник у границы были замечены три воздушных судна, передает РИА Новости.