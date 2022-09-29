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53 минуты назад

Итальянские истребители вылетали на перехват российских самолетов в Польше

News.ru

Итальянские истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов, сообщила пресс-служба ВВС Италии. Отмечается, что российские самолеты были якобы замечены «возле северо-восточной границы НАТО». В пресс-релизе при этом сказано, что во вторник у границы были замечены три воздушных судна, передает РИА Новости.

Итальянские истребители подняли на перехват российских самолетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше . Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы, — сообщила пресс-служба.

Представители итальянского ведомства не привели дополнительные сведения об инциденте.

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