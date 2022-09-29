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24 минуты назад

Не подлежащие мобилизации офицеры запаса могут устроиться в Росгвардию

Илья Родин

Специалисты портала «Объясняем.рф» ответили в Telegram-канале на вопросы пользователей об особенностях службы в Росгвардии в период частичной мобилизации.

Не подлежащие мобилизации офицеры запаса могут устроиться в Росгвардию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, уволенные в запас офицеры могут поступить на службу в Росгвардию в том случае, если не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Прапорщикам запаса также разрешается служба в рядах Росгвардии, на тех же условиях.

Военнослужащий, проходящий срочную службу в Росгвардии в настоящее время, после увольнения в запас может быть призван, если нет оснований для отсрочки.

Кроме того, в приоритетном порядке призываются военнослужащие, проходившие службу по контракту. В том числе, и недавно уволенные.

Армия,Росгвардия,
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