Не подлежащие мобилизации офицеры запаса могут устроиться в Росгвардию

Специалисты портала «Объясняем.рф» ответили в Telegram-канале на вопросы пользователей об особенностях службы в Росгвардии в период частичной мобилизации.
По их словам, уволенные в запас офицеры могут поступить на службу в Росгвардию в том случае, если не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.
Прапорщикам запаса также разрешается служба в рядах Росгвардии, на тех же условиях.
Военнослужащий, проходящий срочную службу в Росгвардии в настоящее время, после увольнения в запас может быть призван, если нет оснований для отсрочки.
Кроме того, в приоритетном порядке призываются военнослужащие, проходившие службу по контракту. В том числе, и недавно уволенные.