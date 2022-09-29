Военные посты появились у границы России с Белоруссией. Водителей предупреждают, что получивших повестки в рамках частичной мобилизации россиян не выпустят из страны. Проверки документов приводят к длинным пробкам у пропускных пунктов, пишет портал Autonews.ru.
Отмечается, что о сложностях при пересечении границы порталу сообщают автомобилисты, которые едут из России в Белоруссию.
По данным издания, дорожные заторы пока сравнительно небольшие. Они существенно меньше, чем на переходах в Казахстан и Грузию.
Водитель из Смоленска рассказал, что на границе появился блокпост. Российские военные проверяют документы у владельцев проезжающих машин, требуют пройти регистрацию. На возраст внимание не обращают.
Автомобилист из Санкт-Петербурга подтвердил слова своего коллеги. Он отметил при этом, что военнослужащие при общении с водителями ведут себя корректно и уважительно. При проверке сверяются с подготовленными списками, женщин пропускают без остановки.
Специалисты горячей линии по вопросам мобилизации в ответ на запрос журналистов портала подтвердили, что «гражданам с повесткой на руках выезд из России будет запрещен».