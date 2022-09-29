Военные посты появились у границы России с Белоруссией. Водителей предупреждают, что получивших повестки в рамках частичной мобилизации россиян не выпустят из страны. Проверки документов приводят к длинным пробкам у пропускных пунктов, пишет портал Autonews.ru.

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Отмечается, что о сложностях при пересечении границы порталу сообщают автомобилисты, которые едут из России в Белоруссию.

По данным издания, дорожные заторы пока сравнительно небольшие. Они существенно меньше, чем на переходах в Казахстан и Грузию.

Водитель из Смоленска рассказал, что на границе появился блокпост. Российские военные проверяют документы у владельцев проезжающих машин, требуют пройти регистрацию. На возраст внимание не обращают.

Автомобилист из Санкт-Петербурга подтвердил слова своего коллеги. Он отметил при этом, что военнослужащие при общении с водителями ведут себя корректно и уважительно. При проверке сверяются с подготовленными списками, женщин пропускают без остановки.