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1 час назад

Военные посты появились у границы России с Белоруссией

Илья Родин

Военные посты появились у границы России с Белоруссией. Водителей предупреждают, что получивших повестки в рамках частичной мобилизации россиян не выпустят из страны. Проверки документов приводят к длинным пробкам у пропускных пунктов, пишет портал Autonews.ru.

Военные посты появились у границы России с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что о сложностях при пересечении границы порталу сообщают автомобилисты, которые едут из России в Белоруссию.

По данным издания, дорожные заторы пока сравнительно небольшие. Они существенно меньше, чем на переходах в Казахстан и Грузию.

Водитель из Смоленска рассказал, что на границе появился блокпост. Российские военные проверяют документы у владельцев проезжающих машин, требуют пройти регистрацию. На возраст внимание не обращают.

Автомобилист из Санкт-Петербурга подтвердил слова своего коллеги. Он отметил при этом, что военнослужащие при общении с водителями ведут себя корректно и уважительно. При проверке сверяются с подготовленными списками, женщин пропускают без остановки.

Специалисты горячей линии по вопросам мобилизации в ответ на запрос журналистов портала подтвердили, что «гражданам с повесткой на руках выезд из России будет запрещен».

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