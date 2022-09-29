В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
22 минуты назад

Мобилизованные приступят к контролю освобожденных территорий после слаживания

ТАСС

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, после прохождения которого приступят к задачам по контролю освобожденных территорий. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

Минобороны обозначило задачи мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - говорится в сообщении.

Опубликован указ о частичной мобилизации в России

В ведомстве уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания они овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Армия,Минобороны России,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители