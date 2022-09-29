Минобороны обозначило задачи мобилизованных

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, после прохождения которого приступят к задачам по контролю освобожденных территорий. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России .

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания они овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО).