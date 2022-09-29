Сотрудники ГИБДД в Москве начали разносить повестки

Сотрудники ГИБДД в одном из округов Москвы получили указание помогать военкоматам в доставке повесток военнообязанным, сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, такое указание было дано в устной форме. Для этой задачи выделено около 10 сотрудников ГИБДД, которые по утрам, начиная с 4 часов, вместе с сотрудниками военкоматов обходят граждан, попадающих под частичную мобилизацию. При этом сотрудникам указано участвовать в обходах в форме сотрудников патрульно-постовой службы, утверждает Shot.
Ранее юристы рассказали «Газете.Ru», могут ли сотрудники ГИБДД вручать повестки военкоматов. МВД опровергало появившуюся в соцсетях информацию, что ДПС будет останавливать мужчин за рулем и направлять в военкоматы.