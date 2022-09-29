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20 минут назад

Чиновников призвали позаботиться о животных мобилизованных россиян

Мария Иванова

Депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал отправить животных мобилизованных россиян в зоогостиницы за счет бюджета. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Чиновников призвали позаботиться о животных мобилизованных россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат подчеркнул, что зоогостиницы сейчас есть почти во всех регионах.

«Было бы правильно эти организации подключить к индивидуальной работе. Не так много историй, когда человек живет один, в регионе нет родственников, и он уехал по повестке или добровольцем», - отметил он.

По мнению Бурматов, региональные власти должны организовать системную работу и рассматривать заявки от всех мобилизованных, кому не с кем оставить животных.

Расходы зоогостиниц необходимо компенсировать из средств региональных бюджетов, считает он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Сейчас отсрочка от мобилизации полагается студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые.

Также отсрочку получают имеющие бронь (некоторые сотрудники IT-компаний, оборонного сектора и другие), люди, временно негодные к службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев), занятые уходом за близкими родственниками, родители четырех и более детей.

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