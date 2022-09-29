Учителей могут задействовать для вручения повесток россиянам

В случае соответствующего решения руководства муниципального образования педагоги могут получить право вручать повестки. Об этом стало известно из Telegram-канала «Объясняем.рф».

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«Правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам? Глава муниципального образования как председатель мобилизационной комиссии может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», — говорится в публикации.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.