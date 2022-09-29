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12 минут назад

Володин разъяснил правила выезда состоящих на воинском учете россиян

Алиса Селезнёва

По словам спикера Госдумы России Вячеслава Володина, передвижение граждан во время частичной мобилизации не требует разрешения военкоматов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, сославшись на Минобороны РФ.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о том, что согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, «с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

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Однако позднее он привел разъяснение от Минобороны России по поводу передвижения россиян в рамках частичной мобилизации.

«Поступило разъяснение: поскольку мобилизация частичная, то передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военкоматов. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», - подчеркнул он.

Ранее на фоне частичной мобилизации в России возник ажиотажный спрос на авиабилеты. А на границах России с Грузией и с Казахстаном возникли огромные очереди из желающих уехать из страны.

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