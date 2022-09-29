По словам спикера Госдумы России Вячеслава Володина, передвижение граждан во время частичной мобилизации не требует разрешения военкоматов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, сославшись на Минобороны РФ.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о том, что согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, «с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

Однако позднее он привел разъяснение от Минобороны России по поводу передвижения россиян в рамках частичной мобилизации.

«Поступило разъяснение: поскольку мобилизация частичная, то передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военкоматов. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», - подчеркнул он.