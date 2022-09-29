Володин разъяснил вопрос о выезде состоящих на воинском учете россиян

26 сентября в военном ведомстве сообщали, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается. Кроме того, председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин объяснил, что после объявления частичной мобилизации в стране граждане, попадающие под нее, могут покинуть Россию, однако для этого нужны весомые обстоятельства и специальное разрешение для выезда за рубеж.