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1 час назад

Югра закупила спальники и коврики для мобилизованных из региона

ТАСС

Власти Ханты-Мансийского автономного округа закупили спальники и коврики для призванных в ходе частичной мобилизации с территории региона, сообщил журналистам спикер думы Югры Борис Хохряков в четверг.

Югра закупила спальники и коврики для мобилизованных из региона
Фото: риа новостириа новости

"По информации первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, такие меры [об обеспечении необходим мобилизованных в регионе] принимаются. Так, спальники и коврики уже закуплены, а амуниции очень мало в наличии, поэтому сейчас идет поиск, где ее закупить", - сказал председатель парламента Югры.

По его словам, деньги на эти цели выделили из резервного фонда правительства Югры.

"Губернатор Югры Наталья Комарова такое решение приняла, и деньги на закупку одежды, экипировки и всего необходимого [для мобилизованных] были выделены из резервного фонда", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще нескольких категорий населения, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55.

Армия,Алексей Шипилов,Борис Хохряков,Наталья Комарова,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,
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