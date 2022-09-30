Югра закупила спальники и коврики для мобилизованных из региона

"По информации первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова , такие меры [об обеспечении необходим мобилизованных в регионе] принимаются. Так, спальники и коврики уже закуплены, а амуниции очень мало в наличии, поэтому сейчас идет поиск, где ее закупить", - сказал председатель парламента Югры.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще нескольких категорий населения, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55.