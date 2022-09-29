На границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

Временный пункт частичной мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Красноярском районе в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Накануне там собралась огромная очередь из желающих покинуть страну.

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На территории района находится КПП «Караузек» — основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Сейчас в Красноярском районе введен режим повышенной готовности из-за скопления людей.

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — отметили власти.

Отмечается, что на КПП также начали проверять документы выезжающих — их сверяют с федеральным реестром подлежащих мобилизации граждан. Тех, кто подлежит мобилизации и не попадает под отсрочку, не выпускают из страны.