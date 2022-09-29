На границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

Временный пункт частичной мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Красноярском районе в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Накануне там собралась огромная очередь из желающих покинуть страну.
На территории района находится КПП «Караузек» — основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Сейчас в Красноярском районе введен режим повышенной готовности из-за скопления людей.
«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — отметили власти.
Отмечается, что на КПП также начали проверять документы выезжающих — их сверяют с федеральным реестром подлежащих мобилизации граждан. Тех, кто подлежит мобилизации и не попадает под отсрочку, не выпускают из страны.
Власти Астраханской области отмечают, что скопление автомобилей привело к нарушению жизнеобеспечения населения. Чтобы разгрузить трассу был изменен маршрут движения транспорта, не принадлежащего жителям Астраханской области — теперь они едут через мост в поселке Новоурусовка, что также увеличивает расстояние пути на 80 километров.