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1 час назад

На границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации

Никита Бородкин

Временный пункт частичной мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Красноярском районе в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Накануне там собралась огромная очередь из желающих покинуть страну.

На границе с Казахстаном развернут пункт мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На территории района находится КПП «Караузек» — основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Сейчас в Красноярском районе введен режим повышенной готовности из-за скопления людей.

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — отметили власти.

Отмечается, что на КПП также начали проверять документы выезжающих — их сверяют с федеральным реестром подлежащих мобилизации граждан. Тех, кто подлежит мобилизации и не попадает под отсрочку, не выпускают из страны.

Власти Астраханской области отмечают, что скопление автомобилей привело к нарушению жизнеобеспечения населения. Чтобы разгрузить трассу был изменен маршрут движения транспорта, не принадлежащего жителям Астраханской области — теперь они едут через мост в поселке Новоурусовка, что также увеличивает расстояние пути на 80 километров.

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