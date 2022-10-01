КНДР запустила баллистическую ракету третий день подряд

Северная Корея третий день подряд проводит пуски баллистических ракет. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

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Военные Южной Кореи зафиксировали очередной пуск в сторону Восточного (Японского) моря и сейчас пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты.

В ходе предыдущего запуска из КНДР ракеты малой дальности преодолели расстояние около 300 километров и достигли высоты в 50 километров.

25 сентября Северная Корея также запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров, при этом траектория ее полета была нестандартной