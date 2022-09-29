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49 минут назад

СМИ: Германия передала Украине разведданные о передвижении российских войск

Елена Прошина

Немецкая федеральная разведывательная служба снабжает власти Украины данными, сообщает Zeit со ссылкой на свои источники.

СМИ: Германия передала Украине разведданные о передвижении российских войск
Фото: ТАССТАСС

В частности, речь идет о передвижении войск России на территории бывшей советской республики. При этом данные передаются с задержкой в несколько дней. Официального подтверждения этой информации нет, поскольку кабмин Германии никогда не комментирует работу спецслужб.

Как говорится в статье, служба, оказывая такую помощь, использует, в частности, спутниковые снимки или содержание перехваченных разговоров. При этом отмечается, что речь идет только о данных, которые касаются территории Украины, а не России.

На всякий случай в мае федеральная разведывательная служба ФРГ заказала проверку «юридической допустимости передачи в Украину целевой информации». Как оказалось, передача данных осуществляется в соответствии с законом и не означает, что Германия вступила в войну по международному праву. Вопрос в том, будет ли президент России Владимир Путин доверять экспертизе немецких юристов, отмечает газета.

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