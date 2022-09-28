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9 минут назад

Делимханову и Суровикину присвоили звания Героев ЛНР

Елена Прошина

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник присвоил звания Героев ЛНР депутату Госдумы России Адаму Делимханову и главнокомандующему ВКС РФ Сергею Суровикину.

Делимханову и Суровикину присвоили звания Героев ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Пасечник высоко оценил вклад Делимханова и всего чеченского народа в освобождение Донбасса. Без всякого сомнения, правый фланг российской группировки под надежным контролем благодаря подразделениям из Чеченской Республики, действия которых координирует Адам Султанович», — отметил Кадыров.

По его словам, чеченские отряды совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР находятся не только на передовой, но и осуществляют большую тыловую работу. В частности, во время референдумов они « надежно обеспечивали порядок и защищали избирательные участки», добавил Кадыров.

Глава Чечни поздравил Делимханова и Суровикина с присвоением званий Героев ЛНР и пожелал им «крепкого здоровья, благополучия и удачи в служении великой Родине — России».

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