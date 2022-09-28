Делимханову и Суровикину присвоили звания Героев ЛНР

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров .

«Пасечник высоко оценил вклад Делимханова и всего чеченского народа в освобождение Донбасса. Без всякого сомнения, правый фланг российской группировки под надежным контролем благодаря подразделениям из Чеченской Республики, действия которых координирует Адам Султанович», — отметил Кадыров.

По его словам, чеченские отряды совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР находятся не только на передовой, но и осуществляют большую тыловую работу. В частности, во время референдумов они « надежно обеспечивали порядок и защищали избирательные участки», добавил Кадыров.