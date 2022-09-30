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14 минут назад

Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в полукольцо Красный Лиман, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram.

Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, «не в полной мере контролируются» населенные пункты Ямполь и Дробышево. При этом Пушилин добавил, что дорога от Сватово остается под контролем российских и республиканских войск, но периодически обстреливается. Также в районе продолжают действовать диверсионные группы, указал он.

«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», — написал глава ДНР.

Накануне, 29 сентября, власти ДНР сообщали о напряженной обстановке в Красном Лимане — войска отражают постоянные попытки прорыва со стороны ВСУ.

Армия,Денис Пушилин,
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