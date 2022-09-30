Украинские войска взяли в полукольцо Красный Лиман

Кроме того, «не в полной мере контролируются» населенные пункты Ямполь и Дробышево. При этом Пушилин добавил, что дорога от Сватово остается под контролем российских и республиканских войск, но периодически обстреливается. Также в районе продолжают действовать диверсионные группы, указал он.