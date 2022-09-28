Повестки начнут вручать на въезде в Северную Осетию

Повестки начнут вручать всем подлежащим мобилизации гражданам РФ, въезжающим в Северную Осетию, где находится граница с Грузией. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"Кроме того, на въездах в республику и на МАПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы - они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", - написал он.
Представители военкоматов, которые находятся в опергруппах, получают от министерства обороны общие списки призывников. Также лицам, подлежащим мобилизации, будут объяснять, какие последствия в соответствии с законом РФ их ждут в случае уклонения от воинской службы.
"Обращаю ваше внимание: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны! Это принципиальный момент", - пишет руководитель республики.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал в Telegram-канале, что в Грузию за двое суток уехали из России более 20 тыс. человек.
Как сообщали ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии, на российско-грузинской границе выезда из России ожидает 4 960 единиц транспорта, из них 3,6 тыс. легковых автомобилей.
Во вторник на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" состоялось выездное совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по республике и северо-осетинской таможни. Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу.
На КПП развернут пункт призыва, где вручаются повестки гражданам РФ, подлежащим частичной мобилизации. Также ГУ МЧС по Северной Осетии развернул медицинский модуль.