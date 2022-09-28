Повестки начнут вручать на въезде в Северную Осетию

"Кроме того, на въездах в республику и на МАПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы - они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", - написал он.