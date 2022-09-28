В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
25 минут назад

США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики

Lenta.ru

США, Германия и Швеция ударами реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS отработали оборону Прибалтики. Об этом сообщает Минобороны Швеции.

США, Германия и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Учения начались с прилета из Германии военно-транспортного самолета, который доставил в Швецию установку HIMARS, приписанную к 56-е командованию полевой артиллерии армии США в Европе и Африке. РСЗО выпустила шесть ракет, после чего была обратно загружена в самолет и отправлена в Германию.

Для стрельбы использовались 227-миллиметровые реактивные снаряды М31 с осколочно-фугасной боевой частью массой 91 килограмм, наводимые посредством GPS.

«С реактивной артиллерией, такой как HIMARS, [шведский остров в Балтийском море] Готланд можно защищать с материка или Прибалтику — с Готланда», — утверждается в пресс-релизе шведского военного ведомства.

Аналогичные учения состоялись в ноябре 2020 года, когда сухопутные войска США в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет в воздух, после чего вернули установки в Германию.

Армия,В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители