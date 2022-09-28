Военком обвинил в ошибках при мобилизации самих призывников

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов выступил с заявлением о том, что в ошибках по частичной мобилизации нередко виноваты сами призывники, не обновившие информацию о себе в военкоматах. Его слова опубликованы правительством региона в Telegram-канале.
Военком подчеркнул, что резервисты высказывают «очень много возмущений» из-за призыва тех, кто обладает правом на отсрочку.
«Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — прокомментировал Усманов.
В качестве другой причины ошибок военком указал то, что некоторые кадровые работники не оповестили комиссариат о назначении на должности, которые подлежат бронированию.
«Необходимые указания об устранении нарушений мною отданы», — подытожил он.