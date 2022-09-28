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24 минуты назад

Военком Алтайского края Усманов: в ошибках при мобилизации виноваты сами призывники

FBM.ru

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов выступил с заявлением о том, что в ошибках по частичной мобилизации нередко виноваты сами призывники, не обновившие информацию о себе в военкоматах. Его слова опубликованы правительством региона в Telegram-канале.

Военком обвинил в ошибках при мобилизации самих призывников
Фото: FBM.ruFBM.ru

Военком подчеркнул, что резервисты высказывают «очень много возмущений» из-за призыва тех, кто обладает правом на отсрочку.

«Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — прокомментировал Усманов.

В качестве другой причины ошибок военком указал то, что некоторые кадровые работники не оповестили комиссариат о назначении на должности, которые подлежат бронированию.

«Необходимые указания об устранении нарушений мною отданы», — подытожил он.

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