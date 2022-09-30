Полковник МВД ЛНР сообщил о тяжелом бое в Красном Лимане

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что в населенном пункте Красный Лиман идет «сложный бой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, авиация и артиллерия ВС РФ «плотно работают по противнику на направлении наступления».
Киселев также указал, что в операции по деблокированию этого участка и изменению оперативно-тактической обстановки участвуют четыре боевые тактические группы 58 А, усиленные тяжелой техникой, в воздух поднята авиация ВКС.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Красный Лиман находится в полукольце, а дорога, ведущая к Сватово, находится под контролем союзных сил. Пушилин также уточнил, что к месту подтягивают резервы союзных сил.
Красный Лиман является крупным железнодорожным узлом, входящим в Краматорскую агломерацию. Город освободили от украинских военных в конце мая.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.