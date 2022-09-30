Полковник МВД ЛНР сообщил о тяжелом бое в Красном Лимане

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что в населенном пункте Красный Лиман идет «сложный бой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, авиация и артиллерия ВС РФ «плотно работают по противнику на направлении наступления».

Киселев также указал, что в операции по деблокированию этого участка и изменению оперативно-тактической обстановки участвуют четыре боевые тактические группы 58 А, усиленные тяжелой техникой, в воздух поднята авиация ВКС.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Красный Лиман находится в полукольце, а дорога, ведущая к Сватово, находится под контролем союзных сил. Пушилин также уточнил, что к месту подтягивают резервы союзных сил.

Красный Лиман является крупным железнодорожным узлом, входящим в Краматорскую агломерацию. Город освободили от украинских военных в конце мая.