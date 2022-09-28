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7 минут назад

Отсрочка от мобилизации для IT-специалистов: кому и на каких условиях положена

Елена Прошина

Минобороны РФ решило дать отсрочку от частичной мобилизации некоторым специалистам, в том числе айтишникам. Подробнее о том, кто именно может обращаться за отсрочкой, - в материале «Рамблера».

Отсрочка от мобилизации для IT-специалистов: кому и на каких условиях положена
Фото: РамблерРамблер

Кого не должны мобилизовать

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Сначала власти рассказали, что не будут призывать работников предприятий оборонной промышленности.

Позже в Минобороны заявили, что отсрочки получат разнообразные специалисты, без которых невозможна работа «отдельных высокотехнологических отраслей» и финансового сектора.

В Минцифры подчеркивали, что решение касается только людей, которые закончили вузы и работают полный день. Речь идет о:

  • сотрудниках IT-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечивающих работу информационной инфраструктуры (речь идет об аккредитованных компаниях);
  • сотрудниках операторов связи (только тех, без которых невозможна устойчивость и безопасность работы сооружений связи, средств и линий связи);
  • сотрудниках системообразующих организаций в сфере информации (речь идет о разнообразных СМИ, их список публиковала Минцифра);
  • некоторых сотрудниках банковской сферы (работниках, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Брони для айтишников

В Минцифры составили список для IT-сферы, в который включены специальности и направления подготовки, освобождаемые от мобилизации.

В министерстве предупреждают, что работа в IT и «нужное» образование сами по себе не являются основанием для отсрочки: для ее получения человек должен выполнять на работе критически важные функции.

Полностью список можно проверить в Telegram-канале ведомства.

В нем есть:

  • Прикладная математика и информатика;
  • Фундаментальная информатика и информационные технологии;
  • Картография и геоинформатика;
  • Биоинженерия и биоинформатика;
  • Информационная безопасность;
  • Информатика и вычислительная техника;
  • Компьютерная безопасность;
  • Прикладная информатика;
  • Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
  • Системный анализ и управление;
  • Бизнес-информатика;
  • Матеметические обеспечение и администрирование информационных систем;
  • Математика и компьютерные науки;
  • Компьютерные и информационные науки.

В список вошли не только профильные направления айтишников: к примеру, в нем можно найти торговое дело, дизайн, психологию, управление персоналом, менеджмент, юриспруденцию, физику и химию, геодезию и машиностроение.

В Минцифры объяснили такое разнообразие структурой занятости в IT-компаниях и сотовых операторах. Многие приходят в эти сферы из «смежных специальностей», кроме того, высокотехнологичные компании не могут работать без управленцев.

Как оформить отсрочку

Минцифры запустило на Госуслугах сервис, позволяющий подать заявление на отсрочку от мобилизации онлайн.

До того, как воспользоваться сервисом, необходимо получить на работе специальную форму в формате .csv, подтверждающую, что сотрудник подходит подо все требования. Форму должен подписать электронной подписью гендиректор организации.

Армия,Украина,Минобороны России,
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