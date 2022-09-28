Отсрочка от мобилизации для IT-специалистов: кому и на каких условиях положена

Минобороны РФ решило дать отсрочку от частичной мобилизации некоторым специалистам, в том числе айтишникам. Подробнее о том, кто именно может обращаться за отсрочкой, - в материале «Рамблера».
Сначала власти рассказали, что не будут призывать работников предприятий оборонной промышленности.
Позже в Минобороны заявили, что отсрочки получат разнообразные специалисты, без которых невозможна работа «отдельных высокотехнологических отраслей» и финансового сектора.
В Минцифры подчеркивали, что решение касается только людей, которые закончили вузы и работают полный день. Речь идет о:
В Минцифры составили список для IT-сферы, в который включены специальности и направления подготовки, освобождаемые от мобилизации.
В министерстве предупреждают, что работа в IT и «нужное» образование сами по себе не являются основанием для отсрочки: для ее получения человек должен выполнять на работе критически важные функции.
Полностью список можно проверить в Telegram-канале ведомства.
В нем есть:
В список вошли не только профильные направления айтишников: к примеру, в нем можно найти торговое дело, дизайн, психологию, управление персоналом, менеджмент, юриспруденцию, физику и химию, геодезию и машиностроение.
В Минцифры объяснили такое разнообразие структурой занятости в IT-компаниях и сотовых операторах. Многие приходят в эти сферы из «смежных специальностей», кроме того, высокотехнологичные компании не могут работать без управленцев.
Минцифры запустило на Госуслугах сервис, позволяющий подать заявление на отсрочку от мобилизации онлайн.
До того, как воспользоваться сервисом, необходимо получить на работе специальную форму в формате .csv, подтверждающую, что сотрудник подходит подо все требования. Форму должен подписать электронной подписью гендиректор организации.