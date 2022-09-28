Отсрочка от мобилизации для IT-специалистов: кому и на каких условиях положена

Минобороны РФ решило дать отсрочку от частичной мобилизации некоторым специалистам, в том числе айтишникам. Подробнее о том, кто именно может обращаться за отсрочкой, - в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Кого не должны мобилизовать

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Сначала власти рассказали, что не будут призывать работников предприятий оборонной промышленности.

Позже в Минобороны заявили, что отсрочки получат разнообразные специалисты, без которых невозможна работа «отдельных высокотехнологических отраслей» и финансового сектора.

В Минцифры подчеркивали, что решение касается только людей, которые закончили вузы и работают полный день. Речь идет о:

сотрудниках IT-компаний, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечивающих работу информационной инфраструктуры (речь идет об аккредитованных компаниях);

сотрудниках операторов связи (только тех, без которых невозможна устойчивость и безопасность работы сооружений связи, средств и линий связи);

сотрудниках системообразующих организаций в сфере информации (речь идет о разнообразных СМИ, их список публиковала Минцифра);

некоторых сотрудниках банковской сферы (работниках, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Брони для айтишников

В Минцифры составили список для IT-сферы, в который включены специальности и направления подготовки, освобождаемые от мобилизации.

В министерстве предупреждают, что работа в IT и «нужное» образование сами по себе не являются основанием для отсрочки: для ее получения человек должен выполнять на работе критически важные функции.

Полностью список можно проверить в Telegram-канале ведомства.

В нем есть:

Прикладная математика и информатика;

Фундаментальная информатика и информационные технологии;

Картография и геоинформатика;

Биоинженерия и биоинформатика;

Информационная безопасность;

Информатика и вычислительная техника;

Компьютерная безопасность;

Прикладная информатика;

Инфокоммуникационные технологии и системы связи;

Системный анализ и управление;

Бизнес-информатика;

Матеметические обеспечение и администрирование информационных систем;

Математика и компьютерные науки;

Компьютерные и информационные науки.

В список вошли не только профильные направления айтишников: к примеру, в нем можно найти торговое дело, дизайн, психологию, управление персоналом, менеджмент, юриспруденцию, физику и химию, геодезию и машиностроение.

В Минцифры объяснили такое разнообразие структурой занятости в IT-компаниях и сотовых операторах. Многие приходят в эти сферы из «смежных специальностей», кроме того, высокотехнологичные компании не могут работать без управленцев.

Как оформить отсрочку

Минцифры запустило на Госуслугах сервис, позволяющий подать заявление на отсрочку от мобилизации онлайн.