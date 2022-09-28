Кадыров показал видео "не для слабонервных" из зоны спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых действий, которые ведут бойцы батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" в зоне спецоперации.

На кадрах запечатлен эпизод боя, люди в траншеях ведут огонь из пулемета и гранатомета. Затем показана медицинская операция, которую, как пишет Кадыров, делают раненому в полевых условиях без наркоза.