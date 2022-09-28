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29 минут назад

Военный эксперт назвал условие изменение статуса СВО

Lenta.ru

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для объявления контртеррористической операции (КТО) в первую очередь нужно признать Украину террористическим государством. Такое условие он назвал в разговоре с News.ru.

Военный эксперт назвал условие изменение статуса СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что борьба с террористами подразумевает применение всех видов вооружений, сил и средств армии. Кроме того, переквалификация специальной военной операции (СВО) в КТО означает практически объявление войны Украине, со всеми вытекающими из этого последствиями, заключил эксперт.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что спецоперация на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

28 сентября стало известно, что большинство жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за присоединение к России на правах субъектов федерации. Эти регионы могут объединить в новый федеральный округ, заявил сенатор Сергей Цеков.

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