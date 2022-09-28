Военный эксперт назвал условие изменение статуса СВО

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для объявления контртеррористической операции (КТО) в первую очередь нужно признать Украину террористическим государством. Такое условие он назвал в разговоре с News.ru.

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Он подчеркнул, что борьба с террористами подразумевает применение всех видов вооружений, сил и средств армии. Кроме того, переквалификация специальной военной операции (СВО) в КТО означает практически объявление войны Украине, со всеми вытекающими из этого последствиями, заключил эксперт.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что спецоперация на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.