На судах в Черном море начали искать мобилизованных

Telegram-канал Mash сообщил, что морские пограничники и сотрудники военкоматов начали проверять яхты и прогулочные суда в акватории Чёрного моря в поисках скрывающихся от мобилизации. Сотрудники анапского проката катеров рассказали, что им предлагают до 300 тысяч рублей за катер до Турции, хотя пограничники рекомендуют отказывать в таких услугах мужчинам призывного возраста

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Одна из проверенных яхт — «Заповедная». Туристы арендовали её в Анапе и направились в Турцию. Но проверка на морских дорогах результатов не дала — призывников не обнаружено, — сказано в сообщении.

Ранее юрист, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов рассказал, что уголовные дела не будут возбуждены по отношению ко всем подлежащим мобилизации гражданам России, которые уехали из страны. Он уточнил, что все страны СНГ, кроме Украины, будут выдавать граждан России, которые скрываются от мобилизации, если они будут объявлены в международный розыск. Однако если призывник формально не был осведомлен о том, что его разыскивают для мобилизации, он вряд ли будет обвинен в уклонении.