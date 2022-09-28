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18 минут назад

Названы условия заключения военного контракта для иностранцев в РФ

Российская Газета

Проект "Объясняем.рф" назвал условия заключения контракта на военную службу в России для иностранцев.

Таких условий три:

- контракт заключается только с иностранцем, находящимся на территории РФ законно,

- иностранный контрактник должен владеть государственным языком РФ,

- он должен соответствовать медицинским и психологическим требованиям военной службы.

Кроме того, отмечается, что льготы для россиян и иностранцев, заключивших контракт или мобилизованных в армию, не будут отличаться.

Ранее проект разъяснил, что во время частичной мобилизации не запрещается покидать регион проживания и территорию страны.

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