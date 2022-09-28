Названы условия заключения военного контракта для иностранцев в РФ

Проект "Объясняем.рф" назвал условия заключения контракта на военную службу в России для иностранцев.
Таких условий три:
- контракт заключается только с иностранцем, находящимся на территории РФ законно,
- иностранный контрактник должен владеть государственным языком РФ,
- он должен соответствовать медицинским и психологическим требованиям военной службы.
Кроме того, отмечается, что льготы для россиян и иностранцев, заключивших контракт или мобилизованных в армию, не будут отличаться.
Ранее проект разъяснил, что во время частичной мобилизации не запрещается покидать регион проживания и территорию страны.