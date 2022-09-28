ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка ДНР, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области. Кроме того, в районе города Донецк, населённых пунктов Брянка Луганской народной республики, Новая Каховка и Веселое Херсонской области уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», – перечислили в Минобороны.