КНДР запустила две баллистические ракеты со стороны Пхеньяна, передает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. По предварительным данным, ракеты могли упасть вне исключительной экономической зоны Японии.
Сведений о причинении ущерба нет.
Ранее Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км и упала вне экономической зоны в Японском море. Он добавил, что ракета летела по необычной и непредсказуемой траектории.
Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил (ВС) США заявило, что запуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе. Вместе с тем военные заявили, что подобные действия КНДР дестабилизируют обстановку. США и Южная Корея после испытания КНДР баллистической ракеты начали военно-морские учения вблизи Корейского полуострова.