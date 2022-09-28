КНДР запустила две баллистические ракеты со стороны Пхеньяна, передает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. По предварительным данным, ракеты могли упасть вне исключительной экономической зоны Японии.

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Сведений о причинении ущерба нет.

Ранее Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км и упала вне экономической зоны в Японском море. Он добавил, что ракета летела по необычной и непредсказуемой траектории.