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19 минут назад

КНДР запустила две баллистические ракеты со стороны Пхеньяна

Газета.Ruиещё 2

КНДР запустила две баллистические ракеты со стороны Пхеньяна, передает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. По предварительным данным, ракеты могли упасть вне исключительной экономической зоны Японии.

КНДР запустила две баллистические ракеты со стороны Пхеньяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сведений о причинении ущерба нет.

Ранее Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная КНДР ракета пролетела 400 км и упала вне экономической зоны в Японском море. Он добавил, что ракета летела по необычной и непредсказуемой траектории.

Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил (ВС) США заявило, что запуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе. Вместе с тем военные заявили, что подобные действия КНДР дестабилизируют обстановку. США и Южная Корея после испытания КНДР баллистической ракеты начали военно-морские учения вблизи Корейского полуострова.

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