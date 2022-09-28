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26 минут назад

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных россиян

Lenta.ru

Минобороны показало кадры боевой подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян на полигоне Балтийского флота. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Как рассказали в Минобороны, для мобилизованных россиян проводят комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии. Все призванные мужчины выполняют нормативы по стрельбе, а также получают или совершенствуют навыки обращения со спецтехникой.

Кроме того, для россиян проводят теоретическую подготовку по армейской тактической стрельбе. В ведомстве объяснили, что это позволит повысить боевую подготовку запасников и придаст уверенности на поле боя.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию. Он посетил практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке на полигонах Западного военного округа.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,
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