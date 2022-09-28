Мобилизационный пункт призыва развернут на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Подлежащим призыву гражданам РФ из числа желающих выехать в Грузию вручают повестки, сообщили ТАСС в военном комиссариате республики в среду.

"На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт призыва. Погрануправлению на границе переданы списки граждан, которые подлежат частичной мобилизации. Вместе с нашими сотрудниками они вручаются желающим пересечь границу, которые обязаны прибыть в военный комиссариат", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом комиссариат не вправе запрещать выезд гражданам, которым вручили повестки.

Между тем, в республике растет число отправленных в воинские части военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Среди них много тех, кто заявляет о своем желании участвовать в спецоперации, не дожидаясь повесток.

"Мы рассматриваем их заявки, и если они подходят под категории частичной мобилизации, то оформляем повестку на месте. Очень много желающих каждый день, число мобилизованных растет", - сказал представитель военного комиссариата.

Более 500 военнообязанных в Северной Осетии по частичной мобилизации направлены в воинские части. Всего в республике по частичной мобилизации призовут до 1 тыс. человек.

О ситуации на КПП

Как сообщали ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии, на российско-грузинской границе выезда из России ожидает 4 960 единиц транспорта, из них 3,6 тыс. легковых автомобилей.