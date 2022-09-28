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18 минут назад

Жителям подконтрольных ВСУ территорий предрекли «кровавый террор»

Lenta.ru

Адвокат освобожденного украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин заявил, что на территориях, куда снова зашли Вооруженные силы Украины (ВСУ), поддержавших Россию жителей ждет «кровавый террор». Его слова передает РИА Новости.

Жителям подконтрольных ВСУ территорий предрекли «кровавый террор»
Фото: © Flickr / U.S. Army Europe Images© Flickr / U.S. Army Europe Images

«Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян. (...) Самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию», — сказал Рыбин.

Он подчеркнул, что «это будет кровавый террор».

«К сожалению, это так», — добавил он.

По словам юриста, «нет смысла гадать» по вопросу судебной квалификации действий людей, выступивших в поддержку России. Как считает Рыбин, лучше государство привлечет их к ответственности, чем военные Украины, которые будут «просто с ними расправляться».

21 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что переброска Вооруженных сил России из-под Изюма и Балаклеи в Донбасс связана с усилением ударных возможностей войск.

Ранее стало известно о начале наступления украинских военных в Харьковской области в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября сообщалось, что российские подразделения покинули Изюм.

Армия,Валентин Рыбин,Сергей Шойгу,Виктор Медведчук,Минобороны России,
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