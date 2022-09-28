Жителям подконтрольных ВСУ территорий предрекли «кровавый террор»

«Там, на этих территориях, сейчас будет абсолютный террор по отношению к тем, кто поддержал россиян. (...) Самое худшее проявление будет выражаться в том, что соседи будут сдавать тех людей, которые поддерживали Российскую Федерацию», — сказал Рыбин.