Юристы перечислили способы оспорить мобилизацию

Находящиеся в запасе россияне, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, могут оспаривать призыв через несколько каналов. О том, куда обращаться в таком случае, «Ленте.ру» рассказали адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова и юрист, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор», старший преподаватель Финансового университета при Правительстве Игорь Семеновский.

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Если повестка вручена юридически верно, то есть лично под подпись, не стоит ее игнорировать, обратила внимание Власова. Для начала следует явиться в военкомат, который ее направил и запросить для уточнения данные воинского учета.

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В случае, если у человека серьезные проблемы со здоровьем, в соответствии со статьей 7 Закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе», он может не являться лично в военкомат, а обратиться туда и запросить решение данного вопроса по телефону, отметила она.

Контролем за законностью призыва и соблюдением требований о частичной мобилизации также занялись администрации глав субъектов Российской Федерации, которые по Указу № 647 обеспечивают призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и сроках, обозначенных Минобороны России, сообщил юрист Игорь Семеновский.

Помимо этого, многие вопросы, связанные с мобилизацией в регионах отдельных категорий граждан: аспирантов, выпускников военных кафедр, работников различных сфер взял на контроль ряд депутатов Госдумы, открывших горячие линии по вопросам частичной мобилизации, рассказал Семеновский. Он также напомнил, что с 22 сентября во всех регионах России запущена горячая линия «122» для информирования граждан по различным вопросам частичной мобилизации.

«Оспаривать объявленную частичную мобилизацию могут лица, находящиеся в запасе, которые, по их мнению, не подпадают под критерии, обозначенные в указе президента и изданных во его исполнение документах, но получившие повестки о явке в военкомат, а также лица, выступающие в защиту их интересов — представители по доверенности, адвокаты, иные законные представители», — подытожил юрист.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.