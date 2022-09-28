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34 минуты назад

СМИ: Индия разместила тяжелые вооружения на границе с Китаем

ТАСС

ВС Индии разместили на границе с Китаем самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другие артиллерийские комплексы, а также планируют новые закупки современных вооружений с улучшенными боевыми характеристиками на фоне сохраняющейся военной напряженности в Восточном Ладакхе. Об этом в среду сообщает газета The Pioneer со ссылкой на источники в Министерстве обороны Индии.

Индия разместила тяжелые вооружения на границе с Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Индийская армия развернула в этом регионе на линии контроля с Китаем самоходные артиллерийские орудия (САУ) К9 Vajra, закупленные в США сверхлегкие гаубицы М-777, РСЗО Pinaka и артиллерийские комплексы Dhanush. Минобороны планирует закупить дополнительно 100 САУ Vajra, 155-мм буксируемые артиллерийские системы ATAGS и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различной дальности и назначения, включая беспилотники.

"Мы рассматриваем возможность закупки беспилотников с дальностью действия 15-20 км, а также разведывательных БПЛА с дальностью до 80 км, - заявили источники. - Минобороны также находится в процессе закупки отечественных барражирующих боеприпасов с улучшенными ударными характеристиками, которые также планируется развернуть вдоль границы с Китаем".

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале прошлого года Пекин и Нью-Дели начали и до сих пор продолжают взаимный отвод войск от линии границы.

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