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45 минут назад

СМИ: робот «Маркер» доработают под спецоперацию

Мария Иванова

Российскую роботизированную платформу «Маркер» решили доработать под цели российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, масса и габариты робота не изменятся, но его функции и возможности будут «значительно расширены».

«Условный «Маркер-2» будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий», - подчеркнул источник.

Сейчас разработчики определяют системы, которыми будет вооружен робот. «Маркер-2» планируют использовать как для работы в городских условиях, так и на фронте.

Собеседник РИА Новости заявил, что МЧС получило три «Маркера», специалисты адаптируют роботов для тушения пожаров.

Платформу «Маркер» разработали в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) на НПО «Андроидная техника».

Создатели описывали платформу как универсальный комплекс с модульной архитектурой, благодаря чему в «Маркер» можно постоянно добавлять новые узлы, агрегаты и приборы. Сообщалось, что пока запас хода «Маркера» позволяет ему автономно проехать около 500 километров.

В прошлом году робота начали тестировать на космодроме Восточный - для патрулирования территории.

Армия,Видео,Фонд перспективных исследований,
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