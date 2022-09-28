Российскую роботизированную платформу «Маркер» решили доработать под цели российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, масса и габариты робота не изменятся, но его функции и возможности будут «значительно расширены».

«Условный «Маркер-2» будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий», - подчеркнул источник.

Сейчас разработчики определяют системы, которыми будет вооружен робот. «Маркер-2» планируют использовать как для работы в городских условиях, так и на фронте.

Собеседник РИА Новости заявил, что МЧС получило три «Маркера», специалисты адаптируют роботов для тушения пожаров.

Платформу «Маркер» разработали в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) на НПО «Андроидная техника».

Создатели описывали платформу как универсальный комплекс с модульной архитектурой, благодаря чему в «Маркер» можно постоянно добавлять новые узлы, агрегаты и приборы. Сообщалось, что пока запас хода «Маркера» позволяет ему автономно проехать около 500 километров.