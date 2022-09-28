Белгородский губернатор сообщил о сокращении числа мобилизуемых

Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы, — поделился Гладков.