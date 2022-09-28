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7 минут назад

Белгородский губернатор сообщил о сокращении числа мобилизуемых

News.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Министерство обороны РФ сократило число людей, подлежащих мобилизации в регионе. В своем Telegram-канале он написал, что всего в Белгородской области осталось призвать чуть более 100 человек, остальные повестки будут аннулированы.

Белгородский губернатор сообщил о сокращении числа мобилизуемых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы, — поделился Гладков.

Армия,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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