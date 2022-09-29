На Украине высказались о применении оружия США по России

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала детали соглашения Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России. Об этом она высказалась в беседе с изданием «Европейская правда».

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Маркарова сообщила, что запрет на применение оружия США для ударов по России касается не всех видов вооружения, а только реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Это касается именно HIMARS», — ответила дипломат на вопрос, охватывает ли ограничение все американское оружие.

По словам украинского посла, США не устанавливали ограничения для ударов по территории Крыма.

Ранее на Украине назвали условия использования оружия из США по Крыму. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев не будет использовать западное оружие по объектам в России.